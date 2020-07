Kornwestheim - Das Feuer in einer Gartenhütte Anfang Mai nahe des Bahngeländes in der Weststadt rief FDP-Stadtrat Ender Engin auf den Plan. In dem Bereich liege außerordentlich viel Müll, außerdem habe dieser Straßenbereich keinen Namen, kritisierte er in einer Sitzung des Gemeinderates. Letzteres führe immer wieder – zum Beispiel bei der Polizei – zu Irritationen, berichtete Engin.