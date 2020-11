Kornwestheim - Im Stadtgebiet gibt es von der Mitte dieser Woche an eine weitere Baustelle: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beginnen am Mittwoch, 25. November, die Vorbereitungsarbeiten für den Endbelagseinbau im Straßenraum der Jagststraße. Deshalb sei von Mittwoch, 25. November, bis einschließlich Freitag, 4. Dezember, das Parken im Straßenbereich der Jagststraße nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung weiter.