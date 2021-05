Kornwestheim Kein „Rechts vor links“ – und keiner merkt’s

Kornwestheom - Bei der Radwege- und Verkehrsschau war man sich einst zwar nicht in allen Punkten einig. In diesem aber schon: Aus der Johannesstraße soll über kurz oder lang eine Vorfahrtsstraße werden. Bereits damals, im Oktober 2019, waren die Gegebenheiten klar. Über jene Trasse, eine teilweise Einbahnstraße mit Tempo 30, gelangt der größte Teil des Kornwestheimer Busverkehrs in Richtung Westen zum (Bus-)Bahnhof. Die Linien 411, 412 und 414, sie alle rollen durch die Johannesstraße. Und die bisherige Regel „Rechts vor links“ bedeutete in diesem Fall bis vor Kurzem noch: Die Busse müssen oft abbremsen, anhalten und anschließend wieder anfahren, um den Verkehrsteilnehmern, die aus der Friedrich- oder der Weimarstraße herausfahren, Vorfahrt zu gewähren.