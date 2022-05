Kornwestheim Kein städtisches Pflegeheim

Auch Hans-Michael Gritz (SPD) und Thomas Ulmer (Grüne/Linke) sahen keinen Anlass dafür, in den kommenden Wochen nach Esslingen zu fahren, um sich über Pflegeheime in kommunaler Trägerschaft zu informieren. Man mache nicht nur sich selbst Arbeit, sondern auch den Gastgebern in Esslingen, gab die OB zu bedenken, die ebenfalls keine Möglichkeit sieht, aktuell in die Überlegungen für ein städtisches Pflegeheim einzusteigen. Lediglich der FDP-Fraktionsvorsitzende Ender Engin signalisierte Interesse, aber auch eher an dem Besuch des sogenannten Pflegewohnens in Heimerdingen als an einer Fahrt nach Esslingen.