Kornwestheim Kein Umzug: Laternen sollen aber leuchten

Kornwestheim - Für den Mittwochabend hatte die Fasnetzunft Kornwestheim zum Laternenumzug durch den Stadtpark eingeladen. Aber wie so viele andere Veranstaltungen auch: Der Spaziergang in der Dunkelheit ist abgesagt worden. Gleichwohl bittet die Fasnetzunft darum, am Abend daheim die Laternen zu entzünden, in den Vorgarten, auf den Balkon oder ins Fenster zu stellen und ein Foto davon zu schießen. Das soll dann in den kommenden Tagen an die E-Mail-Adresse info@fasnetzunftkornwestheim.com geschickt werden. Der Verein will aus den eingehenden Fotos eine Collage erstellen und so zumindest auf digitalem Wege und in den sozialen Medien Kornwestheim erleuchten lassen.