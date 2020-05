Kornwestheim Keine Betreuung: Eltern sind enttäuscht

Als das Kultusministerium am 6. Mai mitteilte, man werde vom kommenden Montag an die Betreuung an den Kitas auf bis zu 50 Prozent der Kinder ausweiten, haben erschöpfte Eltern auch in Kornwestheim aufgeatmet. Inzwischen haben sich Ernüchterung und Ärger breitgemacht, denn es zeichnet sich ab, dass in wenigen Tagen eben nicht die Hälfte der Kinder bereits wieder die Einrichtungen besuchen kann. „Es bleibt erst einmal alles, wie es ist“, sagt Birgit Scheurer, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kinder, Jugend, Bildung. Das Land habe noch keine zusätzlichen Personengruppen benannt, auf die das Betreuungsangebot ausgedehnt werden darf. Die Stadt sei abhängig von den Vorgaben und warte noch auf eine Ausführungsverordnung, um die weiteren Schritte in Angriff nehmen zu können. „Und dann brauchen wir auch einen gewissen Vorlauf, um alles vorzubereiten“, erklärt Scheurer. Mit anderen Worten: Eine Öffnung für weitere Kinder ist in den Kornwestheimer Kitas in der kommenden Woche praktisch nicht umsetzbar, ein Regelbetrieb liegt noch in weiter Ferne.