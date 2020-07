Kornwestheim Keine Kirbe, keine Kornwestheimer Tage

In deren Mittelpunkt standen die Neuwahlen. Nach zehn Jahren an der Spitze des Dachverbandes kandidierte Walter Specht nicht mehr. Seine Nachfolge tritt Oliver Hicking an, bisher Kassier des Stadtausschusses. Der Produktmanager für Software kommt aus dem Kornwestheimer Akkordeonorchester, wo er sich gleichfalls um die Finanzen kümmert. Er wolle etwas bewegen, sagt der gebürtige Kornwestheimer, der mit seiner Familie mittlerweile in Pleidelsheim lebt. Als vorrangige Aufgabe sehe er es an, Nachwuchs für die Vereine zu gewinnen. Die Stadtausschuss-Kasse verantwortet künftig Elke Graf, zu ihrer Stellvertreterin wählten die Delegierten Maike Sonnenberg. Zwei Schriftführerin ist Eva-Cristina Zava, als Beisitzer fungiert Sascha Magerl. Ein neuer Verein ist zum Verband gestoßen: „Ahepa BW Friedrich Schiller“. Sein Ziel ist es, griechische Einwanderer zu unterstützen und die griechische Kunst und Kultur zu fördern.