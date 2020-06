Kornwestheim - Die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen hat sich in Kornwestheim in den vergangenen Tagen nicht weiter erhöht. In Kornwestheim gebe es aktuell – Stand Montagnachmittag – eine Gesamtzahl von 148 Covid-19-Fällen teilte Dr. Andreas Fritz mit, der Sprecher des Landratsamtes Ludwigsburg und damit auch des Gesundheitsamtes im Kreis. Eine Woche zuvor sei genau die gleiche Anzahl positiv Getesteter in der Stadt registriert worden, ergänzte Fritz. An oder mit Corona verstorben seien bislang 16 Kornwestheimer, auch hier seien in den vergangenen Tagen keine weiteren Todesfälle dazu gekommen. Die meisten Opfer forderte das Virus im Kornwestheimer Alloheim – in dem Seniorenzentrum hatte es sich verbreitet, 13 ältere Bewohner, teilweise mit Vorerkrankungen und in Palliativpflege, verstarben in der Folge. Und wie viele der erkrankten Kornwestheimer sind wieder genesen? Das ist aufgrund der Datenlage derzeit nicht genau zu sagen, der Landkreis erhebt zwar Zahlen für die wieder gesunden Menschen, ortsscharf wird es an dieser Stelle aber nicht. Allerdings gibt es landkreisweit nur noch 21 als aktuell infiziert geltende Menschen – bei 1767 bislang registrierten Covid-19-Erkrankungen insgesamt. Die Kornwestheimer machen nur 6,2 Prozent der Landkreis-Bevölkerung aus, der allergrößte Teil der Infizierten dürfte also in der Stadt mittlerweile wieder genesen sein.