Kornwestheim Keine Risse mehr in der Martinskirche

Wenn so ein altes Gebäude – 1516 wurde die Martinskirche erbaut – restauriert wird, erhascht man mit Glück einen kleinen Einblick in die Vergangenheit. Horst Rüb führt in die Sakristei, wo an der Wand zwei rote Striche zum Vorschein gekommen sind. „Das lässt man jetzt offen“, sagt Rüb. So soll die Bemalung, die aussieht wie ein Teil eines Rahmens, etwas Historisches in die renovierte Kirche bringen.