Kornwestheim Keine Rumpelpisten auf dem Friedhof

Ringleitung mit Kunststoffrohren

Und es gehe nicht alleine um die Wege. Immer größere Probleme bereiteten in der Vergangenheit auch die Leitungen zu den insgesamt 28 Wasserstellen, an denen die Friedhofsbesucher für die Grabpflege ihre Gießkannen füllen können. Auch die Gussrohre haben mehr als 40 Jahre auf dem Buckel, waren undicht und nicht mehr reparabel. Das Tückische am bisherigen System: Waren die Leitungen an einer Stelle unterbrochen, ging gar nichts mehr. Nun installiert die Stadt eine sogenannte Ringleitung mit Kunststoffrohren, die beim Ortstermin neben den Wasserstellen schon aus dem Boden ragten und auf Anschluss warteten. Die Ringleitung ermöglicht es, einzelne Teile der Wasserversorgung abzustellen und so auch zu verhindern, dass Wasser unnötig austritt. Die alten Rohre verbleiben in der Erde, sind laut Maisenhölder aber porös, brüchig und somit auch als Ersatz nicht mehr benutzbar.