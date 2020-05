Kornwestheim „Keine unerträgliche erdrückende Wirkung“

Einen vier-, teils fünfgeschossigen Neubau mit Flachdach und einer zweigeschossigen Tiefgarage plant die Kreissparkasse am Standort Stuttgarter Straße. Die von der Stadt Kornwestheim im Juni des vergangenen Jahres erteilte Baugenehmigung ist nach Einschätzung der Richter, die über die aufschiebende Wirkung zu entscheiden hatten, rechtens. „Eine Verletzung nachbarschützender Vorschriften des Bauplanungsrechts ist nicht erkennbar“, heißt es in dem Urteil. Gleich mehrere Gründe führen die Richter dafür aus, dass vonseiten der Stadt nicht gegen geltendes Recht verstoßen wurde:• Im Bebauungsplanverfahren sind von den Nachbarn offiziell keine Einwände erhoben worden. Sie hatten zwar gegenüber der Behörde Bedenken geäußert, die dann aber nicht in das Verfahren eingespeist. „Damit traf die Gemeinde aber auch keine Pflicht, diese zu berücksichtigen“, heißt es im Urteil.• Die Kläger hatten sich auch auf einen Gebietserhaltungsanspruch berufen. Das heißt: Grundstücke aus einem Baugebiet sind sozusagen zu einer Gemeinschaft verbunden. Eigentümer haben das Recht, sich gegen eine schleichende Umwandlung des Gebiets zur Wehr zu setzen. Aber: Das Haus der Kläger liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, auf dem sich das Kreissparkassenhaus befindet. Deshalb habe der Nachbar, so steht es im Urteil, „keinen Anspruch auf Schutz vor gebietsfremden Nutzungen“.• Und auch das Gebot der Rücksichtnahme, das über ein Plangebiet hinaus gilt, greift nach Einschätzung des Stuttgarter Verwaltungsgerichts in diesem Fall nicht.