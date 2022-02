Kornwestheim Keinen Tabubruch gescheut

Der Ruf eilt voraus

Lisa Eckhart ist sich bewusst, welcher Ruf ihr vorauseilt, und sie spielt geschickt damit. Die Kabarettistin hätte eigentlich schon vor zwei Jahren in Kornwestheim zu Gast sein sollen, doch der Auftritt wurde abgesagt. „Nicht wegen der Cancel-Culture, sondern wegen Corona. Früher wurden Shows noch wegen mir abgesagt!“, wie sie gleichermaßen selbstbewusst und selbstironisch feststellt. Eckhart profitiert von diesen Diskussionen, denn vielen der Zuschauer an diesem Abend dürfte es so gegangen sein wie zwei Damen, die ihren Bekannten in der Pause erzählen: „Wir dachten, wir schauen uns das mal an, und wenn es nichts ist, gehen wir.“ Doch es geht niemand, stattdessen ist die Stimmung im gut besetzten Festsaal des K ab Minute eins grandios. Anfangs klingt das Lachen der Zuschauer oft beinahe erschrocken, wenn sie sich dabei ertappen, wie sie über einen der so gut wie immer politisch unkorrekten Sprüche lauthals lachen.