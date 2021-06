Kornwestheim Kennenlernen geht auch digital

Das Konzept des Online-Austauschs kommt bei den Schülerinnen und Schülern gut an. „Es war natürlich am Anfang ein bisschen komisch, aber man lernt den anderen auch über Zoom gut kennen“, erzählt Lilly Reichert. Sie hat zum Beispiel mit den Brüdern ihres Tandempartners über die Videokamera gesprochen – fast ein bisschen, als wäre man tatsächlich bei einer Gastfamilie daheim. „Obwohl es natürlich kein Ersatz für einen richtigen Austausch ist“, wie Marcel Pitteroff betont. Gerade die Mischung hat den Austausch für Lilly besonders gemacht: „Wir haben einerseits viele coole Online-Tools kennengelernt, wie das, mit dem wir den Podcast aufgenommen haben. Aber gleichzeitig auch eine andere Kultur und andere Traditionen.“ Freilich gibt es bei dem Projekt auch Schwierigkeiten. Zunächst ist da die Zeitverschiebung – viereinhalb Stunden; nach der Sommerzeitumstellung immerhin nur noch dreieinhalb. Und dann funktionieren digitale Plattformen manchmal nicht so, wie sie sollen. „Aber da muss man gelassen bleiben“, sagt Marcel Pitterroff – solche Probleme sind nach mehr als einem Jahr Online-Unterricht alle gewohnt. Auch ungewohnte Herausforderungen, wie den Stromausfall durch einen Zyklon in Mumbai, durch den viele Schüler nicht an der geplanten Sitzung teilnehmen konnten, meisterten die deutschen und die indischen Teilnehmer gemeinsam.