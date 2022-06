Kornwestheim Kicken wie die Profis

Die Liste der Mannschaften konnte sich sehen lassen: Neben dem VfB traten die Teams vom 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und dem Gastgeber FC Hertha Bonn an. Den internationalen Rahmen bildeten der FC Chelsea, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, FC Lugano, FC Bruschgol und FCR Altach. Langeweile kam beim abwechslungsreichen Tagesablauf erst gar nicht auf. Neben vielen Trainingseinheiten und Turnieren war auch ein kulturelles Programm angesagt. Mit dem Schiff ging’s auf dem Rhein bis nach Köln zur Dom-Besichtigung und einem Besuch des Deutschen Sport- und Olympiamuseums. Zur Regeneration stand ein Spaziergang in Bonn zum Freizeitpark Rheinaue und dem Japanischen Garten an.