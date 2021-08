Kornwestheim Kinder dürfen wieder ins Waldheim

Ältere Kinder dürfen ausnahmsweise mitmachen

„Es ist 2021 wieder vieles wie gewohnt“, berichten Hohenreuther und ihre Mitstreiterin Saskia Kenner, die für das Programm verantwortlich zeichnet – wie alle neun Betreuer sind sie ehrenamtlich im Einsatz. „Allerdings müssen wir natürlich bestimmte Corona-Regularien beachten.“ So gilt für die Kinder Maskenpflicht in den Innenräumen, man hat sie außerdem in zwei Gruppen aufgeteilt, nicht zuletzt wird regelmäßig getestet. „Zudem dürfen auch etwas Ältere in diesem Jahr dabei sind, wir haben elf und zwölf Jahre alte Jungen und Mädchen da“, sagt Hohenreuther. „Weil die Freizeit im vergangenen Jahr ausgefallen ist“, erklärt sie.