Kornwestheim Kinder haben einiges nachzuholen

Motorik wird im Kinderalter geschult

Die Kiss will die Kinder so lange wie möglich beschäftigen. „Das Potenzial liegt momentan bei vielen brach“, so Mörike, der ein Beispiel nennt: Kinder fangen etwa mit vier Jahren an zu balancieren. „Und mit fünf Jahren rennen sie schon über den Balken.“ Würden bestimmte Reize in einem bestimmten Alter nicht gesetzt, könne dies auch später als Erwachsener zum Thema werden. „Für ein Kind ist ein Jahr unglaublich lang“, sagt Mörike, „und das können auch Kitas oder Eltern nicht auffangen.“ Denn die Motorik müsse bereits im Kindesalter geschult werden.