Die Kinder und Jugendlichen werden in Pattonville nach jedem gelesenen Buch kurz abgefragt. „Aber nicht wie in der Schule“, sagt Gündel, „die Aktion soll ja zum Lesen motivieren und nicht abschrecken.“ Für jedes Buch landet ein Los in der Trommel, aus der am Ende die Gewinner gezogen werden. Der Hauptpreis ist in beiden Büchereien ein Familieneintritt für Tripsdrill.