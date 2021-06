Eltern sollen Kinder vorwarnen

So appelliert sie an die Eltern, aufmerksam zu sein, sobald ein Kind ein Smartphone besitzt und etwa auf Whats-App in Gruppen unterwegs ist. Noch zwingender sei es, vorab die Kinder auf die Gefahren und Risiken, wie auch Kinderpornografie und Gewaltdarstellung, vorzubereiten. „Reden Sie mit ihren Kindern, und vor allem drohen Sie nicht mit Entzug, sollte es solche Nachrichten erhalten, denn das Kind kann nichts dafür“, fordert Glück eindringlich auf. Faißt stimmt zu: „Machen Sie ihrem Kind klar, auf was es alles zukommt. Es muss erst lernen, mit dieser Art der Kommunikation klarzukommen und sie richtig zu verstehen.“