Kornwestheim Kinder und Jugend fördern – trotz Corona?

Neue Angebote

Die Sozialarbeiterin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums und bietet mit dem Bewohner- und Familienzentrum (BFZ) eine Kreativwerkstatt für Grundschulkinder an. Außerdem haben sich die sogenannten Beratungsspaziergänge des BFZ etabliert. Sie sind wegen Corona entstanden und ermöglichen Gespräche außerhalb eines Büros. Das Sommerferienprogramm ist im vergangenen Jahr erstmals online erschienen. „Dadurch konnten wir das Programm immer ändern, wenn wir spontan etwas absagen mussten oder es doch stattfinden konnte“, sagt Uschi Saur. Deshalb wird es in diesem Jahr wieder so gehandhabt.