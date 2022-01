Kornwestheim Kindergärten begrüßen die neue Testpflicht

Rund 1500 Kinder

In Kornwestheim besuchen rund 1500 Kinder eine der städtischen Betreuungseinrichtungen. Ihre Eltern sind von der Stadtverwaltung informiert und über den genauen Ablauf in Kenntnis gesetzt worden. Die Stadt hat festgelegt, dass die Schnelltests montags, mittwochs und freitags stattfinden und zwar entweder zuhause, in der Kita oder an einer offiziellen Teststelle. Nach einem positiven Test in einer Kita-Gruppe müssen die betroffenen Kinder an fünf aufeinanderfolgenden Tagen getestet werden. Eltern dürfen die Kitas nach wie vor nicht betreten.