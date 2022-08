Kornwestheim Kindergarten erhält neue Außenfläche

So wurde unter anderem die Matschküche neu gebaut, eine Buddelecke geschaffen und das Spielhaus umgestaltet, sodass es sich besser in das Bild des Alten Dorfes einfügt. Zudem wurden ein Weidenzaun angelegt, eine Bienenecke mit verschiedenen Kräutern und Blumen eingerichtet sowie Nisthilfen für verschiedene Vogelarten und Wildbienen aufgestellt. Ein weiteres Glanzlicht: Die Verantwortlichen hatten sich dazu entschieden, Bio-Gemüse und -Obst anzubauen. Dieses konnte zuletzt vor dem Kindergarten auch von Eltern und Bürgern probiert werden. Die Kinder selbst waren in die Gestaltung des Gartens eingebunden und mit Eifer bei der Sache. Das Ergebnis können sie in Zukunft selbst genießen.