Kornwestheim Kindergartensportfest: Der Theo ist Pflicht

Im Jahr 2021 ist beim Sportfest vieles anders

Das Sportfest für die Kindergärten organisiert und betreut die Kornwestheimer Kindersportschule (Kiss) – und zwar bereits seit 1999. Im vergangenen Jahr sei es ja wegen der Pandemie ausgefallen, berichtet Matthias Mörike, der Leiter der Kiss. Er ist froh, dass das Bewegungsfest in diesem Jahr wieder stattfinden kann, gerade in Corona-Zeiten ist es ja besonders wichtig, dass der Nachwuchs Raum zum Toben, Sporteln und Spielen hat. Indes ist anno 2021 alles etwas anders, wie Mörike erläutert. Zunächst einmal ist das Sportfest diesmal kein Bewegungsvormittag, sondern es erstreckt sich gleich über ganze zwei Tage. Der Grund: Die Mädchen und Jungen dürfen nicht alle gleichzeitig aufs Gelände – insgesamt kämen sonst mehr als 200 Kinder zusammen –, sie reisen in Gruppen an, was die Organisation aufwendiger macht und mehr Zeit benötigt. „Die Pattonviller konnten in diesem Jahr gar nicht kommen, sie hätten mit dem Bus kommen müssen“, sagt Mörike.