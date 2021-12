Kornwestheim Kinderimpfen: freie Termine

Kornwestheim - Den letzten Tag des Jahres 2021 können Eltern nutzen, um ihren Nachwuchs gegen Corona impfen zu lassen. In Zusammenarbeit mit den Kornwestheimer Kinderärzten Dr. Kurt Burger und Susanne von Herder wird am Freitag, 31. Dezember, der Kinderimpfstoff von Biontech verabreicht. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis elf Jahren. Das Kinderimpfen findet von 9 bis 15 Uhr im Galerieversammlungssaal im Josef-Kleihues-Bau statt. Es gibt nach Auskunft der Stadt noch viele freie Termine