Kornwestheim Kinderwelt: Corona vergrößert das Minus

Die Kritik in Kornwestheim an den hohen Kosten der Einrichtung ist groß, manch einer hält die Kinderwelt für ein Fass ohne Boden, das noch dazu den Kornwestheimer Bürgern nicht einmal übermäßig viel bringt. Wegen der hohen Ausgaben gibt es immer wieder – auch aus der Kommunalpolitik – die Forderung zu hören, die Kinderwelt abzuwickeln. Der Fairness halber sei daran erinnert, warum die Kinderwelt seinerzeit ins Wette-Center geholt wurde: Man wollte eine riesige neue Spielhalle in der Innenstadt verhindern und schaffte das, indem man stattdessen die Partnerschaft mit Ravensburger einging und die Kinderwelt aus der Taufe hob. Tragisch: Zuletzt gab es einen Silberstreif am Horizont der Kinderwelt-Finanzen. Mit geänderten Öffnungszeiten, einem neuen Gastronomiekonzept und neuen Attraktionen gelang es, die Kinderwelt kosteneffizienter und interessanter zu machen und das Betriebsergebnis zu verbessern. Corona hat, wie bei anderen Einrichtungen auch, nun seinen Tribut verlangt. Es würde wohl sogar noch düsterer aussehen in Sachen Kinderwelt-Finanzen, hätte die Einrichtung nicht mit Kurzarbeit und auch während einer längeren Komplett-Schließung vom 13. März bis zum 29. Mai einiges an Geld gespart.