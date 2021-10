Kornwestheim Kinderwelt: Stadt kündigt die Räume

Fraktionen sind sich einig

Dem Vernehmen nach sind sich die Fraktionen einig gewesen, den Kinderwelt-Vertrag nicht weiterzuführen. Auch ihre stärksten Befürworter, die SPD und die Grünen, verkämpften sich am Ende nicht mehr für die Einrichtung. „Inhaltlich sehen wir das Kinderwelt-Konzept nach wie vor sehr positiv“, sagt Hans-Michael Gritz, Fraktionschef der SPD, „aber die Höhe der Zuschüsse zu begründen, die man zahlt, ist schwierig.“ Thomas Ulmer, Vorsitzender der Grünen, betont: „Wir haben das Projekt ja immer unterstützt, aber anfangs war natürlich nicht absehbar, dass es ein solcher Zuschussbetrieb wird“. Man müsse sehen, welche anderen Projekte im Kinder- und Jugendbereich man fördern könne. Ulmer betont, es gebe in Sachen Indoor-Spielplätze in der Region immer mehr Konkurrenz, eine Beobachtung, die auch Markus Kämmle von den Freien Wählern gemacht hat. Die Freien Wähler begleiteten die Kinderwelt aufgrund der Finanzen schon länger kritisch. „Es war zuviel Geld, das wir da reingebuttert haben“, so Kämmle. Er findet, man hätte vielleicht für Kornwestheimer Besucher eine andere Preisgestaltung andenken müssen, vielleicht eine günstige Jahreskarte, auch um die Akzeptanz zu verbessern. Fraktionsvorsitzender Hans Bartholomä von der CDU sagt: „Es lässt sich nicht mehr verantwortbar darstellen, dass Zuschüsse in dieser Größenordnung den Haushalt belasten“. Er betont aber, dass es seinerzeit die richtige Entscheidung gewesen sei, die Kinderwelt zu holen. Schließlich habe die Stadt so die Ansiedlung einer großer Spielhalle verhindern können – eine Gefahr, die nun aufgrund von Änderungen in der Glückspielgesetzgebung gebannt ist. Ender Engin, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion, sagt: „Es ist gut, dass die Stadt aussteigt, das aktuelle Konzept ist einfach nicht vertretbar, der Umgang mit den Steuergeldern ein No go.“ Er hofft, dass die Fläche als „Kulturfläche“ genutzt werden kann.