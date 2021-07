Kornwestheim Kino unter freiem Himmel

Warum haben Sie die Filme „Rocketman“ und „Birnenkuchen mit Lavendel“ ausgewählt?

Ich muss zugeben: Ich kenne sie beide nicht. Aber es waren Vorschläge und Empfehlungen aus dem CVJM-Team, und darauf vertraue ich. Für das Open Air Kino stellt sich auch immer die Frage, ob man die Filme überhaupt bekommt. Wir wussten zwei Tage vor dem Kleben der Plakate noch nicht, welche Filme draufkommen.

Was ist am Open Air Kino besonders?

Auf jeden Fall das Flair. Vor allem, wenn das Wetter mitmacht, ist es besonders schön. Wir veranstalten das Open Air Kino nun zum 16. Mal, es ist inzwischen etabliert.

Machen Sie sich Sorgen wegen des Wetters? Es hat in letzter Zeit viel geregnet.

Für Freitag sieht der Wetterbericht noch sehr gut aus. Jetzt hoffen wir noch auf den Samstag, aber es gab auch schon Leute, die bei Regen hergekommen sind. Wenn es warm und trocken ist, ist es natürlich gemütlicher.

Was erhoffen Sie sich vom Wochenende?

Ich hoffe, dass die Leute vernünftig sind. Sie müssen zwar auf dem Gelände keine Maske tragen, aber ich erhoffe mir, dass sie die Mund-Nasen-Maske trotzdem zücken, wenn es mal eng wird. Wir haben zwar ein bisschen Rückversicherung mit der 3G-Regel, aber ich appelliere auch an den gesunden Menschenverstand.

Info Auf dem CVJM-Sportplatz am Oberen Klingelbrunnen läuft am Freitag, 23. Juli, der Film „Rocketman“, am Samstag, 24. Juli, gibt es „Birnenkuchen mit Lavendel“. Der Biergarten ist jeweils von 19 Uhr an geöffnet, die Filme beginnen mit Einbruch der Dunkelheit, jeweils gegen 21.45 Uhr. Es gibt noch Restkarten, die für jeweils zehn Euro unter www.openairkino-bw.de erhältlich sind.