Kornwestheim Kirbe fällt aus

„Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen und der Corona-Pandemie geschuldet“, betont Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Mit Blick auf den Einzelhandel, Vereine und die Marktbeschicker sei es der Stadtverwaltung jedoch ein wichtiges Anliegen, so früh wie möglich für Klarheit zu sorgen, um unnötige Planungen und Vorbereitungsarbeit zu vermeiden. „Die Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen gestaltet sich derzeit sehr schwierig“, sagt Ursula Keck. Ebenso wie bei „Kornwestheim rockt“ müsste der Zugang abgesperrt und kontrolliert werden. Das sei in der Innenstadt nicht möglich. Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadtverwaltung dazu entschieden, dieses Event für das Jahr 2021 abzusagen. „Wir hoffen, dass diese beliebte Veranstaltung im Jahr 2022 wieder stattfinden kann“, so die Oberbürgermeisterin.