Kornwestheim Kirchen bitten um Erntedankspenden

Am Sonntag, 2. Oktober, feiert die Evangelische Kirche Kornwestheim das Erntedankfest. Zum Schmücken der Altäre wird herzlich um Erntegaben aus den Gärten und von den Feldern gebeten. Außerdem werden auch gerne haltbare Spenden wie Mehl, Nudeln und Konserven angenommen. Auch Blumen sind herzlich willkommen. Die Gaben werden anschließend an die Ludwigstafel im Martinistüble in Kornwestheim weitergeleitet.In der Johanneskirche und im Ökumenischen Thomashaus können die Erntedankspenden am Samstag, 1. Oktober, zwischen 9 und 16 Uhr abgegeben werden und in der Martinskirche von 9 bis 13 Uhr.