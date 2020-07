Kornwestheim - Eigentlich wollte die katholische Kirchengemeinde in diesem Jahr das Kirchweihfest groß feiern. Schließlich ist es 100 Jahre her, dass die St.-Martinus-Kirche eingeweiht wurde. Aber das Coronavirus hat ihr bei diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch soll an diesem Sonntag, 12. Juli, entsprechend der Corona-Sicherheitsvorschriften, der Tag begangen werden.