Kornwestheim Kiss-Sportfest wieder ein Erfolg

Neben Bewegung stand auch Ernährung auf dem Programm

Die Kinder waren über den gesamten Vormittag hinweg – genau wie die pädagogischen Fachkräfte und die Kiss-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter – mit Feuereifer bei der Sache. So musste der Nachwuchs beispielsweise beim Büchsenbiathlon nicht nur Treffsicherheit, sondern auch Ausdauer an den Tag legen. In drei Versuchen sollten die Kinder einen Büchsenturm mit Tennisbällen umwerfen. Äquivalent zum Biathlon wurde die Anzahl der übergebliebenen Büchsen anschließend in Form von „Strafrunden“ um das Schwungtuch herum gelaufen. Beim Rollerparcours manövrierten sich die Kinder auf Tretrollern durch einen Slalom oder eine Niederfahrstelle.