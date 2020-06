Kornwestheim Kita-Besuch ab Ende Juni: viele Fragen offen

Ein weiterer Punkt, der beachtet werden muss, ist der, dass einige Eltern ihre Kinder aus Sorge vor einer Infektion in den vergangenen Wochen nicht in die Hände der städtischen Einrichtungen geben wollten. Zu klären ist also auch, wie viele Mädchen und Jungen überhaupt betreut werden sollen.

Bei den Überlegungen der Eltern könnten die Gebühren eine Rolle spielen. Für die Monate April und Mai hat die Stadt auf Beschluss des Gemeinderats die Kitagebühren erlassen, wenn die Betreuung nicht wahrgenommen wurde. Ein Vorschlag, der heute Abend dem Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgelegt wird, sieht vor, dass im Juni ähnlich verfahren werden soll. Ab Juli müssen Eltern aber voraussichtlich damit rechnen, dass sie auch dann zur Kasse gebeten werden, wenn sie ihr Kind nicht zur Kita schicken.

Eltern, die ihr Kind in den vergangenen Monaten in die Notbetreuung schicken durften, weil sie in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, zeigten sich in einem Schreiben an die Kornwestheimer Zeitung enttäuscht darüber, dass die Stadt ihnen das in Rechnung gestellt hat. Über 500 Euro zu zahlen, das verstehe sie nicht als Form des „Dankes, der Solidarität und des Zusammenhalts“, wie sie von der Kornwestheimer Kommunalpolitik zu Beginn der Corona-Krise beschworen worden seien.

„Ist es letzten Endes nicht naheliegend, bei einer eventuell folgenden Infektionswelle und einer eventuell weiteren Pandemie sich und seine Familie zu schützen, indem man ein paar Wochen zu Hause bleibt und gleichzeitig sich die horrenden Gebühren spart?“, fragt eine Mutter. Sie habe in einer „äußerst kritischen Zeit“ ihre Interessen zurückgesteckt und ihre Kinder einer Gefahr ausgesetzt, um das System am Laufen zu halten.

Die Stadt Kornwestheim indes beharrt auf einer Bezahlung. Die Einnahmen aus den Elterngebühren würden insgesamt ohnehin nur zwölf Prozent der Ausgaben für die Kindertageseinrichtungen decken, heißt es in einer Antwort auf eine Nachfrage unserer Zeitung. Die Notbetreuung sei tageweise abgerechnet worden, dadurch habe es teilweise „Rabatteffekte“ gegeben.