Kornwestheim Kita-Gebühren: Nein aus Kornwestheim

Kornwestheim sagt Nein, Remseck sagt Ja zur Anhebung – wie geht’s dann im Zweckverband, wo die Entscheidung fallen muss, weiter? In der Zweckverbandsversammlung haben nur die beiden Oberbürgermeister aus Kornwestheim und Remseck Stimmrecht. Und sie sind an das gebunden, was ihnen die jeweiligen Gemeinderäte für die Sitzung mit auf den Weg gegeben haben. Lassen es die Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck und ihr Remsecker Kollege Dirk Schönberger am kommenden Donnerstag, wenn der Zweckverband das nächste Mal tagt, darauf ankommen, dann findet der Beschlussvorschlag, die Kita-Entgelte zu erhöhen, wegen der Stimmengleichheit keine Mehrheit und den Eltern in Pattonville bleibt der Griff in die Tasche erspart. Gut möglich, dass sich Keck, die derzeit noch Zweckverbandsvorsitzende ist, dieses Amt aber turnusgemäß zum Jahreswechsel an Schönberger abgibt, und ihr Kollege um einen Kompromiss bemühen und das Thema wieder von der Tagesordnung nehmen, um im kommenden Jahr zu einem einheitlichen Vorgehen zu finden.