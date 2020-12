Deutlich steigen die Gebühren für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren. Ein Beispiel: Eine Familie mit einem Kind unter 18 Jahren musste für die 7,5-Stunden-Betreuung bisher 306 Euro bezahlen, künftig sind es 343 Euro. Das ist ein Plus von über zwölf Prozent. Wer zwei Kinder hat, muss sogar über 20 Prozent mehr bezahlen. Die 10-Stunden-Betreuung steigt bei Ein-Kind-Familien von 430 auf 477 Euro. Darin jeweils noch nicht enthalten: das Mittagessen. Die Eltern müssen sich auf weitere Anhebungen einstellen, denn Ziel ist es, in Pattonville die gleichen Entgeltsätze wie in Remseck zu haben. Und dort liegen, um bei den obigen Beispielen zu bleiben, die Gebühren für die Zwei- bis Dreijährigen bei 365 und 487 Euro.