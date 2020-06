Kornwestheim Kita-Öffnung: Eltern erhalten bald Infos

„Oberste Priorität hat weiterhin der Schutz der Gesundheit. Die Umsetzung erfordert deshalb zwingend die Solidarität, Achtsamkeit und aktive Mitwirkung aller Beteiligten“, schreibt die Stadt und verweist auf ein vom Ministerium erstelltes Papiers. Wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts zur Rückkehr in den Regelbetrieb ist, dass die Kinder auf ihre bisherigen Stamm- und Bezugsgruppen vor der Schließung verteilt werden. „Die Betreuung erfolgt in möglichst stabilen und konstanten Gruppenzusammensetzungen“, heißt es in dem Schreiben. Die Kinder sollen vor der jeweiligen Einrichtung übergeben werden. „Beginn und Ende der Betreuung sind zeitversetzt zu planen. Es werden deshalb Bring- und Abholzeiten festgelegt.“ Voraussetzung des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ist es außerdem, dass Eltern für ihre Kinder eine Gesundheitsbestätigung vorlegen müssen. Die Unterlagen dazu sind in den nächsten Tagen in den Einrichtungen zu erhalten. „Eine Aufnahme kann in jedem Falle nur bei Vorliegen der Bestätigung erfolgen“, betont die Stadt.