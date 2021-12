„Dank dieses altersgemischten Ansatzes müssen auch die Unter-Dreijährigen nicht die Gruppe wechseln, wenn sie älter werden.“ Auch erklärt sie das „ernährungspädagogische Konzept“, das für die Kita Ost II angedacht ist. Demnach gehen die Kinder und die Erzieher und Erzieherinnen einmal in der Woche gemeinsam einkaufen, sie kochen zusammen, lernen viel über Lebensmittel und deren Wertschöpfungsketten. Rund 80 Kinder, aufgeteilt in vier Gruppen, sollen und können am Ende in der Einrichtung betreut werden.