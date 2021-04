Kornwestheim Kita wegen Corona-Fällen zu

Kornwestheim - Die städtische Kindertageseinrichtung Karlstraße wird aufgrund mehrerer Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus mit sofortiger Wirkung bis einschließlich Dienstag, den 20. April 2021, geschlossen. Zuvor befanden sich bereits drei Kita-Gruppen in Quarantäne. „Damit wollen wir eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern und Kinder und deren Familien sowie die in der Kita tätigen Erzieherinnen schützen“, so Oberbürgermeisterin Ursula Keck.