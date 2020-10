Kornwestheim Kitaplätze: Lage entspannt sich deutlich

Kornwestheim - Noch vor einem Jahr war die Situation angespannt: Die Nachfrage nach Kindergartenplätzen war groß und steigend, die Wartelisten waren gut gefüllt. Nun sind die Aussichten wesentlich rosiger. In der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Integration ist am Mittwochabend die Bedarfsplanung für die Kindergärten in der Stadt vorgestellt worden. Wie Birgit Scheurer, die Leiterin des Fachbereichs Kinder, Jugend und Bildung, erklärte, liegt zurzeit eine besondere Situation vor: „Es gibt freie Plätze, wenn auch wenige, und eine so kurze Warteliste wie noch nie“, sagte sie. Zurzeit sei die Lage sehr entspannt. Und das hat einen einfachen Grund: Es wurden eine neue Einrichtung eröffnet und weitere Gruppen geschaffen.