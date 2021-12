Kornwestheim Kitas: 100 Plätze sind frei

Familien mit kleinen Kindern ziehen weg

Und ein weiterer Grund ist im Rathaus festgestellt worden: Im ersten Halbjahr 2021 haben viele Familien mit kleineren Kindern offenbar Kornwestheim verlassen und sind in die Peripherie gezogen, wo Mieten und Grundstückspreise günstiger sind. Der Wohnraum wird zwar wieder genutzt, aber die Altersstruktur der Kinder ist eine andere. Und woran liegt’s, dass gerade die privaten Anbieter freie Kapazitäten haben? Der Preis, mutmaßt Birgit Scheurer. Die Betreuung bei den Privaten ist in der Regel teurer als in den kommunalen oder kirchlichen Kitas.

Oberbürgermeisterin Ursula Keck ist über die vielen freien Plätze gar nicht so traurig. „Es ist eher ein Glücksfall, dass es so ist, wie es ist.“ Nunmehr könne die Stadt Kornwestheim den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz auch für Kinder unter drei Jahren erfüllen, sagt sie. Und dass nicht jeder Platz belegt sei, führe auch zu einer Entlastung des Personals. Das sei in Pandemiezeiten besonders gefordert. So achte die Stadt darauf, dass sich die einzelnen Betreuungsgruppen nicht vermengen – auch nicht am frühen Morgen oder späten Nachmittag, wenn nur wenige Kinder in den Einrichtungen seien. Das bedeute aber auch, dass mehr Personal im Einsatz sei.

17 Betreuerstellen nicht besetzt

Und das fehlt der Stadt ebenso wie die Kinder: 17 Stellen seien derzeit nicht besetzt, sagt Birgit Scheurer. Und während sich die Fachbereichsleiterin optimistisch zeigt, dass die Betreuungsplätze bald wieder mit Kornwestheimer Kindern belegt sind, ist sie hinsichtlich des Personals nicht ganz so zuversichtlich.

In der Nachbarschaft ist die Situation für die Eltern weiterhin angespannt. Die Stadt Ludwigsburg vermeldete jüngst 700 fehlende Betreuungsplätze und versucht, mit einem Sofortprogramm wenigstens einem kleinen Teil der Eltern einen Platz zur Verfügung zu stellen.