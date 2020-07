Kornwestheim Kitas: Bald gibt es Nachtisch

Kornwestheim - Die Kosten für die Verpflegung der Kinder in Kornwestheimer Kindertageseinrichtungen steigen an. Rund 6400 Euro mehr wird es künftig kosten, den Kornwestheimer Nachwuchs in den Einrichtungen in Kirchstraße, Starenweg, Villeneuvestraße, Rosensteinstraße, Daimlerstraße und Otterweg mit Essen zu versorgen. Geplant ist, dass die Stadt den Großteil der Kosten selbst trägt, während – je nach Betreuungsform und Umfang des Essens – für die Eltern die Verpflegung pro Kind und Monat um fünf oder sechs Euro teurer wird.