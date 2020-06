Kornwestheim Kitas nähern sich dem früheren Alltag an

Im normalen Regelbetrieb wurden Mädchen und Jungen entweder sechs oder siebeneinhalb oder zehneinhalb Stunden betreut. Ab dem 29. Juni bis zur Sommerpause können die Kinder nur sechs oder siebeneinhalb Stunden in den Einrichtungen bleiben. Der Grund: Bis auf weiteres sollen die Mädchen und Jungen in festen Gruppen bleiben und nicht – wie vor der Pandemie – in den Randzeiten wie beispielsweise zum Frühstück mit wechselnden Erzieherinnen und Erziehern. Diese Trennung sei wichtig und gelte überall, also auch auf dem Außengelände und in allen Räumen, erklärte Keck. Diese Vorsichtsmaßnahme bedingt allerdings einen höheren Personaleinsatz, wie Birgit Scheurer, Leiterin des Fachbereichs Kinder, Jugend und Bildung, vorrechnet. Zwar wird die Kurzarbeit an den Kitas mit dem Stichtag 29. Juni beendet. Andererseits ist es aber so, dass 20 Erzieherinnen, also rund zehn Prozent der Mitarbeiterschaft, aufgrund von Vorerkrankungen derzeit nicht arbeiten können. In der Summe reiche es auch nicht aus, dass das Land den Kitas zugebilligt habe, in dieser besonderen Situation 20 Prozent weniger Personal als sonst üblich einzusetzen. Deshalb müssten die Betreuungszeiten reduziert werden, erklärt Scheurer.