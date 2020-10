Kornwestheim Klagen wegen parkender Wohnmobile

Anders als in manchen anderen Kommunen gibt es in Kornwestheim keinen speziell ausgewiesenen Platz für solche Campingfahrzeuge, die die Eigentümer für ein längeres Abstellen nutzen können. „Man muss als Nachbar also an den Halter appellieren, dass dieser Rücksicht nimmt. Man sollte ihn darauf ansprechen, damit er einen Stellplatz anmietet oder das Wohnmobil in Randgebieten abstellt, in denen der Parkdruck nicht so hoch ist“, sagt Florian Zangl.

Günter Hoffmann schlägt nun vor, in einer Satzung festzulegen, dass das dauerhafte Abstellen von Wohnmobilen innerhalb von Pattonville nicht gestattet sei. So einfach ist die Sache aber nicht, erklärt der Fachbereichsleiter Florian Zangl. „Die Stadt muss sich an das Bundesrecht halten“, gibt er zu bedenken. Ein generelles Parkverbot für Wohnmobile sei schwer umsetzbar. Außerdem bringe es nichts, wenn Stellflächen so beschildert würden, dass sie nur für Autos zulässig seien. „Viele Wohnmobile gelten laut Fahrzeugschein als Pkw. Das würde also nichts helfen“, erklärt er.