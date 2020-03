Kornwestheim Klare Entscheidung im ersten Wahlgang

Martina Koch-Haßdenteufel zeigt in ihrer Rede auf, dass sie sich in die Belange der Stadt eingearbeitet hat. „In Kornwestheim stehen gerade viele wichtige Themen an. Die Umsetzung eines Personalkonzeptes, die Schulentwicklung und Digitalisierung, außerdem wird Kornwestheim Hochschulstandort“. Das Wissen um die örtlichen Schwerpunktthemen verknüpft die 49-Jährige mit der eigenen Verwaltungserfahrung und dem Blick von außen, sie spricht von neuen Ideen, die sie mitbringe – und überzeugt am Ende eine klare Mehrheit der Kornwestheimer Stadträte für sich.