Den beiden Kornwestheimern geht’s nicht allein darum, dass es nach der Aktion auf dem Bahnhofsplatz picobello ausschaut. Sie wollen auch auf die Umweltfolgen hinweisen, die durch den massenhaften Einsatz von Plastik verursacht werden. Deshalb werden sie am Mittwochnachmittag nicht allein den Müll – Zigarettenkippen, Bonbonpapier, Kaffeebecher und was sich sonst noch alles findet – auflesen, sondern an Stelltafeln darüber informieren, wo sich überall Plastikreste finden und was sie in der Natur anrichten. „Wer nicht helfen möchte, darf gerne auf ein Gespräch vorbeischauen“, sagt Anna Wackerow.