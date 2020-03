Kornwestheim - Ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter, als er zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, in einer Wohnung in der Kornbühlstraße eine klebrige Flüssigkeit in den Räumen verteilte. Die Wohnung ist Teil eines zurzeit in der Renovierung befindlichen Mehrparteienhauses. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 1 31 30 zu melden.