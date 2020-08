Kornwestheim Kleiderstüble öffnet wieder seine Pforten

Um 14.30 Uhr geht’s wieder los. Bis 17 Uhr können die Kundinnen und Kunden stöbern und sich aus den ausgemusterten, aber noch gut erhaltenen Kleidungsstücken das aussuchen, was gefällt und was passt. Der Eingang befindet sich in der Adolfstraße. Der große Martinisaal bietet die Möglichkeit, dass Sicherheitsabstände gut eingehalten werden können, wobei sich aber nur eine begrenzte Anzahl von Kunden mit Mund- und Nasenschutz jeweils im Saal aufhalten dürfen.