Kornwestheim Kleihues: Frischer Wind im Bahnhofstunnel

Auch anderen Kornwestheimern ist die Neugestaltung aufgefallen. In einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik lobte die Stadträtin Edda Bühler (Grüne) das Konzept, regte aber gleichzeitig an, das Fenster in Zukunft noch multimedialer zu gestalten. Pläne in diese Richtung haben Dams und Münkel bisher nicht, denn das nächste Projekt steht schon an. Auch den Schaukasten des Schulmuseums, der gleich um die Ecke in der Bahnhofsunterführung liegt, möchten beide umgestalten. „Der ist mindestens genauso alt“, sagt Dams. Multimedial wird es trotzdem im Kleihues-Museum: Ein Audioguide per Smartphone-App sei ebenso in Arbeit wie ein eigener Internetauftritt. „Das dauert aber noch“, so Dams.