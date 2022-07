Kornwestheim Kleine Besetzung, satter Klang

„Endlich!“ haben sich die Sängerinnen und Sänger der Chorbühne gedacht, „endlich wieder ein Auftritt vor Publikum mit allem, was dazugehört!“ Nach einem prall gefüllten Jahr 2019 mit einigen Konzerten, darunter als Höhepunkt das große Jubiläumskonzert im K, waren die Proben und damit verbunden auch Auftritte ab Frühjahr 2020 auf einen Schlag null und nichtig. Nach einiger Zeit mit ausschließlich online abgehaltenen Proben und anschließenden Treffen unter Sicherheitsvorkehrungen im Rathausfoyer ging man im vergangenen Spätsommer frohen Mutes in die Vorbereitung des traditionellen Adventskonzerts, das der Chor aufgrund der rasanten Verschlechterung der pandemischen Lage kurzfristig wieder absagen musste. Umso engagierter waren die Sängerinnen und Sänger nun ihre Sommerserenade angegangen. Am Samstagabend präsentierte der Chor in der evangelischen Martinskirche neben einigen Klassikern aus dem Rock- und Popbereich auch aktuelle Popstücke – wie zum Beispiel das mit dem Oscar für den besten Filmsong ausgezeichnete „Shallow“ von Lady Gaga und das mit einem Golden Globe prämierte Stück „This is me“ aus dem Musicalfilm „The Greatest Showman“. Auch ein paar der Chorkinder standen bereit und sorgten beim Song „Circle of life“ aus dem Film und dem Musical „Der König der Löwen“ für eine amüsante kleine Einlage.