Kornwestheim Kleine Ziele und scharfe Schoten

Wenn man es nicht raus schafft: Wie kann die Bewegung zuhause aussehen?

Gerade wenn man viel im Homeoffice am Schreibtisch sitzt, kann direkt dort trainiert werden. Mit einfachen Dehn- und Kräftigungsübungen, die in kurzen Arbeitspausen gemacht werden können. Und da sowieso viel mit Videokonferenzen gearbeitet wird, kann auch der Sport mit Freunden darüber gemacht werden. Einfach ein paar Übungen zusammen machen. Dabei kann man sich gegenseitig kontrollieren und vor allem motivieren.

Wegen der geschlossenen Schulen und Kitas müssen viele Eltern ihre Kinder zuhause betreuen. Bleibt da überhaupt noch Zeit für das Training?

Am einfachsten ist es, wenn man die Kinder miteinbezieht und gemeinsam ein paar Bewegungsaufgaben löst. Das können auch Dinge aus der eigenen Kindheit sein, wie das Kreisen mit einem Hula-Houp-Reifen oder einer Runde Gummi-Twist. Was eben schnell greifbar ist. Da lernen die Kinder vielleicht sogar noch etwas Neues, und die Eltern haben auch ihren Spaß. Die Erinnerung an die Kindheit kommt hierbei auch nicht zu kurz.

Die Senioren sollen sich als Risikogruppe besonders schützen. Wie können sie trotzdem aktiv sein?

Da gibt es einige Möglichkeiten. Sofagymnastik zum Beispiel.

Was ist denn Sofagymnastik?

Das sind Übungen, die ältere Menschen im Sitzen machen können oder abgestützt an Möbeln. Zum Bespiel sitzend die Beine ausstrecken und auf und ab bewegen oder einfache Kniebeugen, bei denen man sich am Tisch oder der Sessellehne festhält. Wichtig ist aber, dass man trotz der Beschränkungen regelmäßig an die frische Luft geht. Da genügt eine kleine Runde. Natürlich mit dem nötigen Abstand.

Und wenn man länger und schneller draußen unterwegs ist: Auf was muss beim Sport im Winter geachtet werden?

Zunächst ist die Kleidung besonders wichtig. Da gilt das Prinzip Zwiebellook, also mehrere Schichten zu tragen. Dann kann man eine oder zwei Schichten ausziehen, wenn es zu warm ist. Dabei sollte die oberste Schicht gerade bei Dunkelheit eine gute Sichtbarkeit haben, etwa eine Jacke oder Weste in heller und auffälliger Farbe. Zudem sollte beachtet werden, nur dann rauszugehen, wenn man sich sicher fühlt und sich noch gut orientieren kann.

Bei trübem Wetter und Kälte fehlt häufig der Antrieb, gibt es da Tricks?

Über die Ernährung lässt sich der Stoffwechsel sehr gut ankurbeln.

Mit einem doppelten Espresso?

Ja, damit vielleicht auch. Zusätzlich gibt es eine Reihe weiterer stoffwechselfördernder Lebensmittel, die man mit der täglichen Nahrung zu sich nehmen kann. Da helfen beispielsweise Chili, grüner Tee, Zimt oder Senf-Öle.

Bei würzigerem und besseren Geschmack ist man also heiterer?

Das kann auch sein. Aber bei Pfeffer wirkt zum Bespiel der Stoff Piperin. Streut man frischgemahlenen Pfeffer über einen Salat oder Gemüse, können die Vitamine viel besser aufgenommen werden. Oder man lässt frischgeschnittenen Knoblauch und Zwiebeln zehn Minuten liegen, dann bildet sich in Verbindung mit Sauerstoff Allicin, das den Stoffwechsel anregt und die Immunabwehr durch das natürliche Antibiotikum im Körper stärkt.

Verraten Sie uns ein Rezept, mit dem man gesund durch den Winter kommt?

Ein echtes Energiebündel ist das Bananenbrot. Es enthält viel Eiweiß, B-Vitamine und Zimt. Eine weitere Empfehlung von mir ist eine frische Brühe aus Hühner- oder Rinderknochen. Sie ist gut für die Gelenke und stärkt das Immunsystem und den Stoffwechsel.