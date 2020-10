Kornwestheim Kleiner Jahrgang mit großen Plänen

Aber die wenigen durften sich gestern großer Wertschätzung erfreuen. Oberbürgermeisterin Ursula Keck bot den jungen Studenten sogar an, sie einmal höchstpersönlich durch Kornwestheim zu führen. Zunächst aber machte sie den acht Studenten deutlich, an was für einem geschichtsträchtigen, gleichwohl aber auch zukunftsweisenden Ort sie ihr Studium aufnehmen. Das Areal stehe symbolisch für den Aufschwung der Stadt Kornwestheim, für das Wachsen eines Unternehmens von einer kleinen Werkstatt hin zu einer Weltfirma, aber auch für den Niedergang des Betriebs. Die Geschichte der Firma Salamander verdeutliche, dass Unternehmen immer mit der Zeit gehen müssten. Die Oberbürgermeisterin wünschte den Erstsemestern, dass sie in ihrem Berufsleben erkennen, wann Veränderungen notwendig sind, und dass sie, um die umzusetzen, auch die Mitstreiter finden. Informationsmappen und eine Kornwestheim-Tasse gab’s gratis zu den aufmunternden Worten, und vermutlich hätte manch ein Erstsemester gerne gleich ein Seminar bei der Oberbürgermeisterin belegt.