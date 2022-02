Kornwestheim Kleines Gerät, große Anerkennung

Kornwestheim - Es ist nicht eben groß, blau, hat die Form eines Prismas – und es kann piepen. Und, viel wichtiger noch: Es ist nützlich, ja dieser Tage fast unverzichtbar. Die CO₂-Ampel, die Yann Cosson, Jule Wagner und Aileen Aynacioglu im Naturwissenschaft-und-Technik-Unterricht der 9. Klasse entworfen und gebaut haben, leistet am Kornwestheimer Ernst-Sigle-Gymnasium(ESG) gute Dienste. Drei Monate, von Januar bis Anfang April 2021, hat das Dreierteam daran gewerkelt. Zuvor hatten die Schülerinnen und Schüler eine vierstündige Anleitung in Sachen Projektmanagement erhalten. Dabei kam die W&W-Gruppe ins Spiel – Stefan Ciapura, Informatikexperte beim Finanzdienstleister, stand den jungen Entwicklern per Internet-Schalte zur Seite.